Den Donneschdeg, 18. Mee ass nees Jobdag op RTL an och dës Kéier probéiere mir, de Patronen ze hëllefen, nei Mataarbechter ze fannen!

© RTL (Archiv)

Dësen Donneschdeg ass den 18. RTL Job-Dag an déi grouss Job Foire an der City Concorde. Vu Moies 8 Auer u begréisse d'Kollege vu Radio Lëtzebuerg nees all Stonn aner Patronen, déi eng oder méi fräi Aarbechtsplazen hunn.

Am Kader vum RTL Jobdag sinn awer och Patron op der Plaz déi fräi Léierplazen hunn. An der City Concorde kënnt Dir Iech vu Moies 8 bis Owes 18 Auer informéieren an äre Video CV mat der Klibber-APP maachen.

Op der Plaz sinn ënnert anerem d’Lëtzebuerger Arméi, d'Police, d’Chambre de Commerce, Naxi, INFPC, Initiativ erëm schaffen an d'Chambre des Métiers.

Den Job Dag op RTL, zesumme mat der ADEM, dem Reseau pour le travail et la promotion humaine a Klibber, der praktescher Video-CV-APP.



