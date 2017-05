D'Groussgaass © t.y

An Tëschenzäit heescht et jo och schonn, datt d'Fermeture vun der Librairie ka verhënnert ginn.D'Méiglechkeete vun der Gemeng si relativ limitéiert. "Mir kucken awer natierlech, datt de Commerce funktionéiert an ënnerstëtzen en", seet den zoustännege Stater Schäffe Patrick Goldschmidt. Engem eenzelene Buttek kéint een awer net hëllefen, och net engem säi Loyer bezuelen.

Egal wéi wëll de Patrick Goldschmidt de Proprietär vun der Librairie deemnächst fir e Gespréich gesinn.Allgemeng géif een, mam Wirtschaftsministère, de Geschäfter, déi nach keng Internet-Vente hunn, an dat sinn der vill, well aktuell nëmme 7% online verkafen, mat engem Internetportal ënner d'Äerm gräifen. Do gëtt dann eng Plattform fir Jidderee kreéiert, mat souvill Artikele wéi e wëll. Sou gëtt de Commercen an de gréisseren, wéi och klenger Stéit probéiert ze hëllefen.

D'Stad Lëtzebuerg ënnerstëtzt och finanziell d'Union commerciale a finanzéiert de City Shopping Bus, plus samschdes de gratis Bus.Op d'Loyeren huet ee keen Afloss, ausser d'Stad ass Proprietär. D'Stad Lëtzebuerg huet vläicht 10 Lokaler, déi ausgeschriwwe ginn, wa se fräi sinn. Da gëtt gekuckt, wat fir ee Konzept do erapasst, an et gëtt net dee geholl, deen am meeschte Loyer bezillt.Am Passage vum Kapuzinertheater gëtt elo och e Lokal fräi. Nach kann ee sech mat engem Konzept mellen an eng Propos maachen. Och hei gi mer net deem et, deen am meeschte bitt, sou de Patrick Goldschmidt. D'Stad wëll och nach weider Lokaler kafen, och a Quartieren.Wann een net Proprietär ass, kann ee wéineg steieren, seet de Stater Schäffen. Zum Beispill an der Philippsgaass, wou der Stad just ee Lokal gehéiert. Déi deier Butteker géifen awer och Leit unzéien. "Mer sinn eng Haaptstad an all déi Geschäfter probéieren a grousse Stied ze sinn, Geschäfter, déi een net zu Tréier oder zu Metz fënnt, ma éischter zu Bréissel sinn", sou nach de Stater Schäfffen.Och wann een net an där Strooss onbedéngt wéilt seng Suen ausginn, wär et awer flott do ze spadséieren, sou de Patrick Goldschmidt.