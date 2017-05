Am Rond-Point Briddel kéint ee mengen, et hätt geschneit ...

© Domingos Oliveira

... ma dat ass natierlech net de Fall, et si just Dausende vu Raupen, déi do Netzer spannen an domat ausgewielte Beem op der Verkéiersinsel bedecken.Déi sinn dann och net méi gréng, ma wäiss, wéi d'Fotoen, déi den Domingos Oliveira um Mëttwoch den Owend op der Plaz vum Naturphänomen gemaach huet, beweisen.