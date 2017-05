Masterplang Klierf / Reportage Annick Goerens



Zu Maarnech entsti grouss Surfacen an doduerch géing d'Éisleker Stiedche lues a lues entschlofen. Fir dass genee dat NET geschitt, gouf e Méindeg den Owend e Masterplang fir d'Entwécklung vu Klierf lancéiert.

Den Emile Eicher



An dofir huet sech déi Klierfer Gemeng Ënnerstëtzung vun enger professioneller City-Management-Firma vu Köln geholl, déi och schonn d'Ettelbrécker an d'Iechternacher Gemenge beroden huet.Zesumme mat engagéierte Bierger, dem Geschäftsverband, Leit aus der Kultur a Responsabeler vum neie Klierfer Lycée goufen e Méindeg direkt 4 Aarbechtsgruppe gegrënnt, nämlech "Liewen a Wunnen", "Tourismus a Kultur", "Stadtkär" a "Stadbild a Plazen", wou d'Bierger opgeruff sinn sech ze mellen, fir aktiv matzeschaffen, erkläert den Buergermeeschter Emile Eicher. Do erwaart ee sech konkret Virschléi an net nëmmen Theorie fir déi nächst 30 Joer. Iwwerluecht gouf och, wéi een den neie Lycée ka mat Klierf verbannen, och mat Geschäfter. Et hätt een och d'Iddi nei Butteker an d'Stad ze zéien, déi sech gezielt ëm déi nei Medien, ëm d'Fotografie bekëmmeren.

Et hätt een e Méindeg an engem volle Sall mat iwwer 100 Leit eng gewëssen Opbrochstëmmung gefillt a bis zum Enn vum Joer géing ee mat ganz konkrete Virschléi rechnen, mengt de Buergermeeschter. Och de Geschäftsverband gesäit dëse Masterplang ganz positiv an hofft op een Opschwong. Ma dem President Yves Brewer no feelt et leider dacks un der Ëmsetzung. Och wa schonn esou Etude gemaach goufen, hofft een, dass dat hei wierklech ëmgesat gëtt. Déi aner Etuden hu jo anscheinend näischt bruecht. Ma dofir muss och Jidderee matspillen, besonnesch d'Gemeng. Do misst nach emol e bësse Geld an d'Hand geholl ginn.De Gemengeconseiller Jacquot Junk freet sech, dass mat den 4 Aarbechtsgruppen direkt Neel mat Käpp gemaach goufen, bedauert awer dass just d'Awunner vu Klierf ageluede goufen. Bei esou engem Masterplang hätt ee kéinten d'Leit aus der Gemeng invitéieren, respektiv vum ganze Kanton. Eng Gemeng misst donieft och méi proaktiv sinn an net just reagéieren, sou nach den Jacquot Junk.„Besser spéit wéi ni“, dat schéngt de Motto ze sinn vum aktuelle Schäfferot, d'Strategie also de Masterplang soll awer elo Enn des Joers virgestallt ginn, sou nach den Emile Eicher.