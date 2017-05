Polizisten blesséiert a beleidegt? (05.04.2017) 6 Leit sinn ugeklot well se während enger Manif um Kierchbierg 2014 Polizisten agresséiert a beleidegt sollen hunn.

Am Juni 2014 koum et um Kierchbierg am Kader vum sougenannte Fräiheetsmarsch, enger Demonstratioun géint d’Immigratiounspolitik vun der EU, zu Tëschefäll.



Um Bord vum Fräiheetsmarsch war et de 5. Juni zejoert op der Place de l'Europe virum Konferenzzenter zu brutalen Ausenanersetzungen tëscht Demonstranten an der Police komm. Eng Partie Beamten an och Aktivisten waren dobäi liicht blesséiert ginn.



De Parquet huet fir déi 5 Ugeklote Prisongsstrofe vun all Kéiers 18 Méint a Geldstrofe vu jee 2.000 € verlaangt. Uganks ware 6 Persounen ugeklot. Eng vun hinnen hat sech awer net viru Geriicht presentéiert. Hie soll elo getrennt de Prozess gemaach kréien.

Eemol 6 Méint feste Prisong an eng Geldstrof vu 1.500 € a 4 Mol 6 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vun 1.000 €: Dat war awer d’Uerteel um Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht.



5 Poliziste kruten nach am Ganze ronn 4.500 € Schuedenersatz zougesprach, an et gouf decidéiert, ë.a. Messeren ze confisquéieren.



Déi fënnef Aktivisten, déi schlussendlech op der Uklobänk souzen, hu vu Gewalt vu Säite vun der Police geschwat. D'Beamten iwwerdeems hunn ausgesot, dass d'Manifestanten hiren Opfuerderungen net nokomm wieren. Si hätten et wuel op Eskalatioun ukomme gelooss.



D’Manifestatioun wär organiséiert gewiescht, hat de Vertrieder vum Parquet festgehalen. De Poliziste kéint keen disproportionéierten Asaz vu Gewalt virgehäit ginn. Och wier et zu widderspréchlechen Aussoen op Säite vun den ugekloten Aktiviste komm.





Dëse Video, dee vun der Defense vun den ugeklote Manifestante viru Geriicht benotzt gouf, läit RTL Télé Lëtzebuerg vir. Hei sinn Extraiten vun dësem Zesummeschnëtt:





