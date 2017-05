Hien hat 10 Joer fir déi Bank geschafft.

E krut um Stater Geriicht zwee an en halleft Joer Prisong an eng Geldstrof vun 1.000 €. Donieft däerf hien ë.a. 10 Joer net mat Mannerjärege schaffen a muss 45 Parties civilen zesummen eppes méi wéi 20.000 € Schuedenersatz bezuelen.

Nieft deene Faite war de Mann och nach wéinst dem Besëtz vu kannerpornografeschem Material ugeklot. Et waren 139 där Biller a 26 sou Filmer fonnt ginn.

3 Joer Prisong, eng appropriéiert Geldstrof an d’Confiscatioun vun de saiséierte Géigestänn, dat war d'Fuerderung vum Parquet de 4. Abrëll 2017 an dëser Affär.Dem Ugeklote war donieft op en Neits de Besëtz vu kannerpornografeschem Material virgehäit ginn, an zwar vun 139 där Biller a 26 sou Filmer.De Besëtz vu kannerpornografeschem Material hat de Mann, deen ewell wéinst enger éischter Affär an deem Genre veruerteelt gi war, awer kontestéiert; well net ze soe wär, wéini dës Biller ofgespäichert a gekuckt goufen, wär et un de Riichter ze decidéieren, ob dee Reproche oprecht z’erhale wär, sou d’Vertriederin vum Parquet am Virfeld. Dogéint hätt de Beschëllegten d’Violatioun vun der Privatsphär zouginn: Hien hätt genee gewosst, wat hie maache géif, an nëmmen 3 Deeg no enger Perquisitioun doheem mat deene Kameraopzeechnungen ugefaangen. Deen éischte Prozess hätt deemno wuel keng Auswierkung op de Mann gehat, huet d’Vertriederin vum Parquet gemengt; hie wär weidergefuer mat sengem „Sammelen“, vun deem hie schonn an där éischter Affär geschwat hat, an hätt alles gemaach, fir seng pervers sexuell Regungen ze befriddegen. Dem Ugeklote säi Repentir wär a Fro ze stellen, well hien hätt schonn am éischte Prozess gesot, dass hie verstanen hätt. Fir d’Vertriederin vum Parquet wär et allerdéngs net kloer, ob de Mann sech bewosst wär, wat hie gemaach huet.

Do virdrun hat deem säin Affekot vun engem Prozess geschwat, dee fir d’Affer a fir säi Client schwéier z’erdroe war; de Mann hätt vill Schued ronderëm sech gemaach, wat hie staark bedauere géif, awer och duerch seng Zäit am Prisong, seng Entloossung a säi Kampf géint d’Ofhängegkeet vum Voyeurissem vill verluer.



De Me Boileau huet betount, dass säi Mandant déi Filmer just gesammelt hätt; d’Präsenz vun engem mannerjärege Meedchen an de Vestiairë wär net virauszegesi gewiescht, soudass dofir keng Absicht virgeleeën hätt. Wat d’kannerpornografescht Material ugeet, wär dat vläicht am Kader vun der viregter Affär iwwersi ginn, soudass dës Strofverfolgung irrecevabel z’erkläre wär. Säi Client wär och, wat d’Filme betrëfft, a sengen Handlungen affektéiert an doduerch onzourechnungsfäeg gewiescht, sot säin Affekot; eng adequat Strof wär eng mat Sursis oder Sursis probatoire, fir dass de Mann mat sengem Traitement weiderfuere kéint, iwwerdeems de Schuedenersatz, deen d’Parties civiles gefrot hunn, zum Deel staark ze reduzéiere wär. Ganz um Enn hat sech de Beschëllegten nach bei sengen Affer entschëllegt.



