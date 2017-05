Archiv-Foto

Si hu rebelléiert ier se, no e puer Versich, konnte festgeholl ginn. Dobäi goufen zwee Beamte liicht blesséiert.Fir d'éischt hat ee sech bei der Kontroll duerch d'Bascht gemaach, nodeems d'Poliziste fir d'éischt mol gutt vernannt goufen. E Polizist huet d'Poursuite opgeholl a konnt de Mann kuerz drop stellen. Den Täter huet sech awer sou hefteg gewiert, dass en nees fort konnt lafen. Zwee Passanten haten den Tëschefall gesinn a konnten de Mann festhalen, bis d'Police op der Plaz war. De Mann hat sech nach ëmmer net berouegt an huet sech hefteg gewiert. Du koum nach en zweete Mann aus dem Hannergrond an huet op de Polizist ageschloen. Eng zweet Patrull huet mussen agräifen. Den zweeten Täter hat sech antëscht och nees dervu gemaach, konnt awer spéider am Garer Quartier festgeholl ginn.