Se ass e Mënscherecht – et geet also ëm d’Fräiheet vum Mënsch. Natierlech geet et och ëm d’Relioun, mä indirekt , dat seet den Professer Dokter Heiner Bielefeldt. Den däitsche Philosoph an Historiker war während 3 Joer bei der UN spezial Rapporteur fir Reliouns- a Glawensfräiheet. E Mëttwoch war hien am Kader vun der Ringvorlesung iwwert d'Mënscherechter Invité op der Uni Lëtzebuerg. D'Claudia Kollwelter huet sech mam Professer iwwert d'aktuell Entwécklungen weltwäit, mä och méi spezifesch zu Lëtzebuerg ënnerhalen.



Reliounsfräiheet - E Reportage vum Claudia Kollwelter





Westeuropa hätt een héije Standard, eng relativ stabel Situatioun, seet den Dr. Heiner Bielefeldt, an awer gesäit hien eng Gefor fir d'Reliouns- a Glawensfräiheet. D'Bewosstsinn vun der Gesellschaft, datt déi Fräiheet wierklech wichteg ass, géing ofhuelen. An dat kann och zu méi laangfristege Problemer féieren. De Professer nennt do d’Beispill vun den Decisiounen, déi am Mäerz hei zu Lëtzebuerg um EU Geriichtshaff getraff goufe wat d’Kappduch ugeet. Do kéinte Betriber op eemol eng Kleederuerdnung festleeën am Numm vun enger Neutralitéit ... wisou misste Betriber dann elo neutral sinn? Wisou dierft Neutralitéit dann elo Reliounsfräiheet aschränken?



Do kann een natierlech d’Fro stëlle wou d'Reliounsfräiheet seng Grenze fënnt. Allgemeng Interesse vu Betriber, Kleederuerdnung asw, sou bëlleg dierft et net ginn, sou de Professer Bielefeldt, deen hei ganz kloer e Warnzeechen aus Lëtzebuerg gesäit.



En anert Thema a Punkto Relioun a Glawen ass zu Lëtzebuerg dann natierlech d'Trennung vu Kierch a Staat. Woubäi den Dr. Bielefeldt de Begrëff "Trennung" komesch fënnt. Hie schwätzt dowéinst léiwer vun engem bewossten Ofstand deen een hält.



Den Ofstand wier am Interessi vu jidderengem.