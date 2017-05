Lëtzebuerg wëll jo Weltraum-Ressourcen ofbauen an Asteroiden exploitéieren a brauch dofir e legale Kader, e Gesetzprojet... an dat zimlech dréngend.

Dat Gesetz soll nach virun der Summervakanz gestëmmt ginn. Et wär eng gewëssen Urgence do, well et eng international Erwaardungshaltung gëtt. Dat sot um Donneschdeg de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun de Rapporter vum Projet, den LSAP-Deputéierte Franz Fayot.

Um Donneschdeg ass ee mat den Amendementer fäerdeg ginn, e Freideg wëll een ofschléissen. Da geet den Text zréck an de Staatsrot... deen hat jo eng ganz Rei Bedenken a Kritiken.

Mir hu laang diskutéiert, erkläert de Franz Fayot, virun zwou Woche mam Minister. Déi lescht zwou Woche wier een all d'Artikelen duerchgaangen an hätt op d'Kritike vum Staatsrot reagéiert.

Déi Lénk wëlle weider de Projet net stëmmen. D'CSV krut deels Satisfaktioun, eng Rei Bedenke wäre vum Dësch, mä nach wär net alles gekläert, fënnt de Laurent Mosar.

Den LSAP-Rapporter Fayot ass awer optimistesch, datt een um Enn eens gëtt.

Franz Fayot: D'CSV huet effektiv eng Partie Bedenke geltend gemaach, haaptsächlech wat d'Responsabilitéit ugeet. Mä ech menge si gesinn och, dass dat heiten e flotte Projet ass fir Lëtzebuerg, eng flott Diversifikatioun fir eis Wirtschaft an e Beräich deen immens prometteur ass. Ech mengen och, dass si mat op dëse Wee wäerte goen.

Iwwert d'Kritiken an d'Bedenke vun der CSV an déi Lénk ginn et am Owesjournal op RTL Radio Lëtzebuerg méi Informatiounen.