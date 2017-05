Grad am Finanzsecteur géife vill Leit net ënnert e Kollektivvertrag falen an och d'Gesetzer ëm d'Digitaliséierung missten adaptéiert ginn

© RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter

En ze héije Chiffer u Licenciementer, d'Digitaliséierung a 50 Prozent vun de Salariéeën, déi net ënnert e Kollektivvertrag falen. Déi Gefore gesäit de LCGB am Finanzsecteur. De Vincent Jacquet vum LCGB betount, datt et extrem vill verschidden Zorte vu Kontrakter ginn, déi eben net ënnert de Kollektivvertrag falen, an datt dat net dierft sinn.



Well domadder kommen d'Leit net an de Genoss vu verschiddene Regelen, déi d'Aarbechtszäit, d'Pai, d'Primmen oder Entloossungen aus economesche Grënn. Domadder géif een am Secteur d'Aarbechtskonditioune vun de Salariéen enorm degradéieren. D'Leit si just nom normalen Aarbechtsrecht agestallt.





A puncto Digitalisatioun huet de Vincent Jacquet d'Beispill opgegraff, datt vun den Employéë verlaangt gëtt, fir hir eegen Telefonen, Tabletten oder Computeren ze benotzen, fir d'Aarbecht.

Beim LCGB ass een der Meenung, datt wann e Betrib gären eppes hätt, muss hien d'Material zu Verfügung stellen. Dat misst de Basisprinzip sinn an dat misst och am Code de Travail esou festgehale ginn. Bei Leit, déi awer hir perséinlech Apparate benotzen, stelle sech e puer Froen, wéi, zum Beispill, ass d'Responsabilitéit vum Salarié ze gesinn a puncto secret professionel an der Sécherheet vun den Donnéeë vun de Clienten, wann ee säi perséinlechen Telefon benotzt. Am Moment ass d'Gesetz an deem Moment net präzis, och gëtt net gesot, ween da fir d'Abonnement vum Salarié muss opkommen. Och iwwer d'Sécherheet vun den Privatdonnéeë vum Salarié misst geschwat ginn, well net seele ginn dem Aarbechter seng privat Apparater vum Patron kontrolléiert, wann dës fir d'Aarbecht benotzt ginn.

Och d'Fro vum Recht, fir net connectéiert ze sinn, wier nach net beäntwert. Een Element, wat am Ausland vill diskutéiert gëtt, hei am Land allerdéngs iwwerhaapt net. Hei wier et onbedéngt néideg, datt den Aarbechtsminister e legale Kader schaaft, deen un d'Situatioun adaptéiert gëtt, fuerdert den LCGB.



Nodeems se Ufank dës Mounts e Bréif un de Minister geschéckt hunn, erwaart d'Gewerkschaft sech elo eng Reunioun fir zesummen iwwert déi verschidde Punkten ze diskutéieren.