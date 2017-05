© RTL Archivbild

D'Aktioun war opgeflunn, well sämtlech Transaktioune mat Kredit- oder Bancomatskaarten hei am Land iwwerwaacht ginn. D'Police gouf alarméiert a béid Damme goufen op frëscher Dot erwëscht a festgeholl. Bis dohin haten déi Onéierlech scho fir e puer Dausend Euro geshoppt.D'Frae koumen direkt e Mëttwoch virun de Riichter a vun do aus an Untersuchungshaft. D'Police judicaire ermëttelt.