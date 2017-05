D’Reform vum Mindestloun, deen jo net méi RMG, mä REVIS heescht, kritt vun der Salariatskammer e negativen Avi

D’CSL, déi en Dënschdeg an hirer Plenière beienee war, seet, dass d’Reform hir éischt Ziler géif verfeelen, nämlech déi sozial Inclusioun vun de Beneficiairen an d’Lutte géint den Aarmutsrisiko.

Och wann d’Montante fir d’Kanner an fir déi mono-parental Menagen an d’Luucht gesat goufen, wier de generelle REVIS awer an Zuelen identesch zum RMG. Dofir géif ee wäit ënnert dem Seuil bleiwen, wou Leit riskéieren, an d‘Aarmut ze falen, heescht et an engem Communiqué.



PDF: De Pressecommuniqué vun der CSL



PDF: Den Avis vum CSL