Zu Esch huet d'Police an der Rue Jean Schortgen an der Nuecht op en Donneschdeg e verdächtegen Auto gestoppt.

Nodeems den Auto gestoppt hat, hunn d'Policebeamte gesinn, wéi de Chauffeur vum Auto no hannen op d'Réckbänk geklommen ass an e Mann vun engem hënneschte Setz no vir geklommen ass.Bei der Kontroll huet d'Police e séissleche Geroch vu Marihuana am Auto wouergeholl. Beim Duerchsiche goufen e puer eidel Gras-Titercher fonnt. Och déi 3 Persounen am Auto goufen dunn e bësse méi genee ënnert d'Lupp geholl. Hei hunn d'Beamte wieder eidel Titercher, eng Digitalwo, an 59,3 Gramm Haschisch fonnt a beschlagnahmt.Bei engem Schnelltest koum iwwerdeem eraus, dass de Chauffeur ënnert dem Afloss vun Droge stoung a kee valabele Führerschäin huet.De Mann um Vëlo ass gefall, zum Gléck ass en ouni Blessuren dovunner komm. Den Alkoholtest vun der Police huet erginn, dass de Mann den Héchstwäert ëm iwwert dat Duebelt iwwerschratt hat. De Mann, dee scho bis 2018 ee Fuerverbuet hat, krut elo e weidert provisorescht Fuerverbuet.