2 Info-Deeg um Härebierg fir 600 Schüler (18.05.2017) Jonk Leit scho fréi fir d'Arméi, d'Police oder och d' Protex begeeschteren.

Wéi kann ee jonk Leit fir d' Arméi, d'Police, d'Douane an och d'Protex motivéieren? Dës Fro stoung am Mëttelpunkt vun den Informatiounsdeeg fir Schüler aus dem Secondaire um Härebierg. Ronn 600 Schüler a Schülerinne waren en Dënschdeg an en Donneschdeg zu Dikrech bei der Arméi. Si kruten d'Material an och spektakulär Presentatioune gewisen. Zum Beispill eng kleng Kampfzeene. Richteg Munitioun koum awer natierlech net zum Asaz.

Zanter e puer Joer organiséiert d'Arméi schonn esou Informatiounsdeeg fir Schüler. Dës wären dacks begeeschtert. Motivéiert Leit kéint een um Härebierg ëmmer gebrauchen.

D'Douane huet och Hëllef am Alldag. Net nëmmen technescher Natur: hir Kollegen op véier Been sinn nämlech och immens wichteg. Virun allem a geféierleche Situatiounen. Fir an der Arméi an der Police ze reusséieren, ass eng gutt Portioun Disziplin verlaangt.

Wien mengt, um Härebierg wéilten nëmmen Häre schaffen, deen iert. Och déi eng oder aner Dame war motivéiert, eng Karriäre an der Arméi ze woen.