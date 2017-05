Jacques Santer: e Liewen fir d'Politik. (18.05.2017) Haut feiert de freiere Staatsminister a President vun der EU Kommissioun sain 80ten Gebuertsdag.

CSV huet fir hien eng Receptioun am Konferenzzenter um Kierchbierg organiséiert. Während bal 60 Joer huet de Jacques Santer aktiv Politik gemaach. Do hätt hie geléiert – an och gelieft – datt een ëmmer „derbäi misst sinn“, misst déi éischt sinn a Visiounen hunn.

Als Éirestaatsminister huet een e Büro zegutt mat Sekretärin. De Jacques Santer ass do all Dag. Et misst een Disziplin hunn, och am Alter an an der Pensioun. Hie verfollegt d'Politik, déi national an och déi europäesch, nach ëmmer ganz emseg – wéi hie selwer seet. An der Politik misst een dat maachen, wat gemaach misst ginn. Et misst ee Reformen ëmmer och fir déi zukünfteg Generatioune matdenken. Et kéint een net op en Zuch opsprangen, dee scho fiert. Et misst ee virum Zuch lafen. De Jacques Santer huet Lëtzebuerg ëmmer als e grousse Laboratoire gesinn. Et misst een innovativ sinn a kompetitiv bleiwe vis-a-vis vum Ausland. An u seng Iddi gleewen. Wéi déi Nuecht, wou den 1. Astra-Satelitt net direkt opgaangen ass.





1989 wär een och innovativ gewiescht, wéi een d'Investmentfongen crééiert hätt, virun Däitschland zum Beispill. Op de Spacemining ugeschwat, seet den Éierestaatsminister, datt ee soll an déi Richtung goen. Et misst een e Schratt viraus sinn a wann et eescht gëtt, wär et wichteg, datt Lëtzebuerg derbäi ass.

De Jacques Santer war och President vun der CSV, an der Oppositioun deemools 1974 ass hien dat ginn. D'Oppositioun ass gutt fir d'Erneierung fënnt hien, „Oppositiouns-Kur“, nennt en dat. Dat wier och mol gesond. Aus der Oppositioun eraus gouf et deemools 1979 a 84 déi beschte Resultater fir d'CSV, gëtt de Jacques Santer ze bedenken.



Dee wéi gesot um Donneschdeg seng 80 Joer feiert!