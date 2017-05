Am Kader vum Concert dëse Samschdeg vun de Söhne Mannheims an der Rockhal soll et parallel um Belval zu enger "Solidaritéits-Manif" kommen.

De sougenannten ‘Nationaler Widerstand Zweibrücken‘, e riets-radikale Groupement aus dem Saarland, wëll e Samschdeg hir Solidaritéit mam Horst Mahler ausdrécken. Dësen 81 Joer alen Neonazi, deen am Joer 2009 an Däitschland wéinst Opruff zum Haass an dem Niéieren vum Holocaust zu 10 Joer Prisong veruerteelt gi war, gouf rezent an Ungarn verhaft, nodeems hien en Deel vun där Strof net méi ugetratt hat.

Op Facebook ass ze liesen, dass déi Riets-Radikal sech mat där Manif um Belval wéilten fir "Meenungsfräiheet an d‘Rechtsstaatlechkeet" asetzen.

Vun der Escher Gemeng krute mer gesot, dass si zwar eng Demande vu Säiten vun den Däitschen kritt hätt, fir déi Aktioun däerfen duerchzeféieren, et allerdéngs keng gréng Luucht aus der Escher Märei géif ginn.

D’Police huet eis och confirméiert, dass si Bescheed wéisst, an dass all Aktioun, déi keng Autorisatioun huet, géif protokolléiert ginn.

D’Söhne Manheims hate jo mat engem rezente Lidd eng Polemik ausgeléist, well hinnen op Grond vum Song-Text rietspopulistesch Tendenzen nogesot ginn.