E Mëttwoch koum et zu Waasserbëlleg op der Kräizung vun der N10 an dem CR141B, der Verlängerung vun der Iechternacher Strooss, zu engem Accident.

Beim Accident waren e Chauffeur, dee mat engem donkele Jeep vun der Mark Nissan ënnerwee war, an e weideren Automobilist, dee spéider eng Plainte gemaach huet, implizéiert.



Béid Chauffeure wollten op d'Opfahrt fir op d'Aire de Wasserbillig ofbéien. Den Automobilist vum Jeep war hannert dem anere Chauffeur a wollt beim Ofbéien dësen iwwerhuelen. Beim Iwwerhuelmanöver gouf de Mëttelfanger gewisen a béid Auto krute sech ze paken.



Bei engem Depot ass de schëllege Chauffeur stoe bliwwen, ass bei den zweeten Auto gaangen, huet d'Dier opgemaach an de Chauffeur mat der Fauscht widdert d'Schëller an d'Fënster geschloen. Dësen huet mat aller Kraaft d'Dier vum Auto zougezunn, ass op d'Aire de Wasserbillig gefuer, huet do d'Police geruff an eng Plainte gemaach.



De schëllege Chauffeur ass weider gefuer a konnt duerno net méi vun der Police ugetraff ginn. D'Police vu Gréiwemaacher sicht elo no Zeien, déi Informatiounen iwwert d'Iwwerhuelmanöver, de Schock tëscht den Autoen oder den Ugrëff kënne ginn.



Hiweiser si fir den CI Gréiwemaacher ënnert der Telefonsnummer 4997-7500.