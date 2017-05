Wandere läit am Trend (18.05.2017) Leschte Sonndeg war eng grouss organiséiert Wanderung zu Jonglënster.

5, 10, 20 oder 25 km. Um Tour bei Lënster ginn et Statiounen, wou d'Wanderer sech e Stempel musse sichen goen. Datt een um Enn och weisen kann, wéi wäit ee gaang ass. Ënnerwee kann een sech och stäerken. Uebst an Waasser gëtt et fir näischt. Insgesamt 1.440 Léit ware matgetreppelt. Dat sinn der gutt 400 méi wei nach déi Joren virdrun.Datt Wanderen am Trend läit gesäit een och an der klenger Lëtzebuerger Schwäiz. An der Regioun vum Mëllerdall sinn lescht Joer eleng um Müllertal-Trail 105.000 Léit gezielt ginn. Dat sinn der knapp 15.000 méi wéi nach d'Joer virdrun.