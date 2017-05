D'Associatioun këmmert sech an der Haaptsaach ëm Leit, déi op der Strooss gelieft hunn, Drogen oder Alkohol-Problemer hunn, mam Zil si nees an d'Gesellschaft s'integréieren. Dozou gehéiert och de Projet Housing first, wou et drëms geet, deene Leit fir d'éischt mol eng Wunneng ze fannen.D'Leit, di do wunnen, sinn autonom. Et gëllen di selwecht Regele wéi an all Appartementshaus. Jiddweree gëtt esou acceptéiert wéi en ass, soen di Responsabel. Wien hei wunnt, kritt en en Encadrement ugebueden, et gëtt awer keen forcéiert, fir di Offer unzehuelen.Am Foyer ginn et 21 Studioen an d'Asbl huet nach 3 weider Appartementer uechter d'Land. D'Locatairen bezuelen 700 Euro de Mount, fir an der Struktur ze wunnen. Um ëffentlechen Wunnengsmarché géing ee fir déi Suen kaum eppes fannen, seet den Direkter vum CNDS. Et wëll een d'Offer weider ausbauen, duerfir ginn nei Wunnengen gesicht.Haut scho sti 45 Leit op der Waardelëscht vun der Asbl.