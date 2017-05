© Steve Müller (Archiv)

Well et ëmmerhin ëm d'Sécherheet vum Land geet, soen d'Deputéiert, déi sech bei dësem Projet de Loi gréisstendeels eens sinn.Wat nach opsteet sinn d'Paien, respektiv d'Manéier wéi déi juristesch gereegelt solle ginn. En anere Volet ass d'Finanzement vum zukünftege Service vun der Rettungsdéngschter, deen als Etablissement Public funktionéiert.De Frank Arndt, Rapporter vum Projet de Loi a Buergermeeschter vu Wolz, geet no der Sitzung vun der zoustänneger Chamberkommissioun dovunner aus, dass ee sech och hei tëscht Staat a Gemenge wäert eens ginn.Dem Rapporter no ass wäert d'Reform vun de Rettungsdéngschter nach virum Summer an der Chamber sinn.