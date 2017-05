Vun e Freideg den Owend u kënnt een net méi vum Rondpoint Gluck op d'Gaasperecher Kräiz, fir a Richtung Tréier ze fueren. Och d'Brëtell fir op d'A1 a Richtung Tréier souwéi d'A6 a Richtung Belsch ass zou, wann een vun der A3 aus Richtung Frankräich kënnt. Eenzeg Brëtell um Kräiz, déi nach op ass, ass déi vum Rondpoint Gluck a Richtung Belsch.D'Deviatioun aus Direktioun Frankräich leeft iwwer de Rondpoint Gluck, den CR224, den CR228 an d'N2 an den Echangeur Hamm an do op d'A1 Richtung Tréier. Fir Richtung Belsch Grenz leeft den Trafic iwwer de Rondpoint Gluck an d'Gaasperecher Kräiz.Wann een aus Direktioun Belsch oder Esch a Richtung Tréier wëll fueren, ass um Gaasperecher Kräiz an am Tunnel Houwald eng Spur gespaart.

L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à la réfection de la couche de roulement à partir du vendredi soir 19 mai 2017 19 heures jusqu'au lundi matin 22 mai 2017 6 heures sur les autoroutes A6 et A1 entre la croix de Gasperich et le tunnel Howald en direction de Trèves.

Barrages et déviations:

À partir du vendredi soir 19 mai 2017 19 heures jusqu'à lundi 22 mai 6 heures les barrages suivants sont mis en place:

• l'accès de la croix de Gasperich en provenance du rond-point Gluck de l'A3 en direction de Trèves de l'A1,

• les bretelles d'accès de la croix de Gasperich en provenance de la croix de Bettembourg de l'A3 en direction de Trèves de l'A1 et de la frontière belgo-luxembourgeoise de l'A6.



Les déviations suivantes sont mises en place:

• le trafic en provenance de Metz de l'autoroute A3 et en direction de l'autoroute A1 est dévié via le rond-point Gluck, le CR224, le CR228 et la N2 jusqu'à l'échangeur de Hamm,

• Le trafic en provenance de Metz de l'autoroute A3 en direction de l'autoroute A6 est dévié via le rond-point Gluck jusqu'à la croix de Gasperich.

PDF: De Plang vun der Deviatioun