Et war géint 21.35 Auer wéi en accidentéierten Auto fonnt gouf. De Chauffer war an e geparkten Auto gerannt, deen doropshin nach en e weideren Auto geschleidert gouf. Bannen am Auto hunn d'Policebeamten eng Waff gesinn, a wéi den Auto kontrolléiert gouf, huet sech erausgestallt, dass hien am Laf vum Dag a Frankräich als geklaut gemellt gi war. Vum Chauffer war keng Spur ze gesinn, bis op eemol een den Auto vu wäitem mam Schlëssel opgedréckt huet. D'Beamten hu sech ëmgekuckt an op der anerer Stroossesäit de presuméierte Chauffer entdeckt.



De Mann gouf opgefuerdert d'Beamten op de Policebüro ze begleeden, fir d'Ëmstänn vum Accident ze klären. Doropshin huet de Mann d'Polizisten ugegraff a sech hefteg gewiert. 2 Poliziste goufe blesséiert.



Den Auto gouf duerchsicht an et gouf ënner anerem eng Gaspistoul, eng Machet an e Plastiksrevolver fonnt. Donieft koum eraus, dass de Mann kee valabele Führerschäin hat.

Op Uerder vum Parquet goufen al relevant Géigestänn beschlagnaamt an de presuméierten Täter gouf festgeholl a krut e Rendezvous beim Untersuchungsriichter.