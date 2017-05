Et ass nämlech duerch en Echange vu Bréiwer tëscht der CSV-Oppositioun an dem LSAP-Fraktiounspresident Alex Bodry, wou sech driwwer eens gesat gëtt, datt soll en public iwwert d'Logements-Problematik debattéiert ginn - sou ze soen e Ronnen Dësch iwwert de Logement an de Wunnengsbau.

Den Alex Bodry schreift dann och un de Claude Wiseler, datt hie sech heiriwwer mam Logements-Minister eens gesat hätt. Et misst een dem sozialisteschen Politiker no also déi verschidden Léisungsvirschléi matenee konfrontéieren, fir esou séier nei Pisten am Wunnengsbau ze fannen, et wier nämlech "urgent" fir ze handelen, sou den Alex Bodry a sengem Schreiwes.

Domat besteet also schonn emol Eenegkeet tëscht engem Deel vun der Majoritéit an der Oppositioun - sécher en Zeechen an dësen Zäiten wou d'Logementsfro akut ass.