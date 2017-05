Eng Fra hat wëllen Fläschen aus engem Cajot huelen, wéi op d‘mannst eng vun de Fläschen regelrecht um Fläschenhals explodéiert ass, an hir de Stopp mam Glas an d’A geflunn ass.

D’ Fra koum no engem éischten Traitement an engem Stater Spidol an eng Spezial-Klinik op Homburg am Saarland, wou se um Donneschdeg nach nout-operéiert gouf, an um Freideg de Moien nach emol huet missten ënnert d’Messer. Hir Blessure wieren dann och grave, krute mer gesot.

D’Police war op der Plaz, an huet déi futtiiss Fläschen saiséiert, krute mer och confirméiert.

Viru gutt 2 Joer gouf et beim Rousperter Waasser-Produzent schonns emol Problemer mat glieserne Fläschen, déi riskéiert haten ze platzen.

Déi hätten awer glat a guer näischt méi mat deene Fläschen ze dinn déi haut um Marché sinn, kruten mer vu Source Rouspert confirméiert. Si kéinte sech bis ewell och net erklären, wéi et zu dësem trageschen Tëschefall konnt kommen. Et steet een a Kontakt mat der Schwämm, wéi och der Police, an waart elo déi wëssenschaftlech Analysen of.