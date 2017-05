De Mann, dee just en däischteren T-Shirt unhat, ass kuerz hannert e puer Hecke verschwonnen, koum dunn awer zeréck bei de Bus gelaf an huet sech selwer befriddegt. Eréischt wéi e puer Autoe stoe bliwwe sinn, huet de Mann sech duerch d'Bascht gemaach an ass an en Auto geklommen.



Déi alarméiert Police konnt déi gemellte Persoun a sengem Won ausmaachen. Während dem Gespréich huet sech erausgestallt, dass de Mann schonn den 12. Mee sengem Bedierfnes zu Péiteng nogaang ass. Och do hat hie sech an den Hecke verstoppt, gouf awer vun engem Awunner entdeckt. De Parquet gouf informéiert an et gouf protokolléiert.



E weidere Virfall war de 17. Mee. Do gouf e Mann hannert de Leitplanken vun der Areler A6 gemellt, deen do stoung ze masturbéieren. Ob et sech hei awer ëm déi selwecht Persoun handelt, muss nach iwwerpréift ginn.



E Freideg de Moien hat eng Joggerin géint 08.30 Auer e Mann zu Rëmmereg gemellt, deen hir mat erofgezunner Box nogelaf wier. Virdrun hätt hie säin Auto beim Bësch geparkt an hätt sech an der Géigend vun der Kapell befummelt. D'Fra hat sech d'Plackennummer verhal an d'Police huet eng Sichaktioun lancéiert. De Mann gouf effektiv och fonnt, huet misse mat op de Policebüro a krut e Protokoll.