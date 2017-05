D'Police huet déi zwee mat de Policebureau geholl fir d'Situatioun ze klären.

An an der Rue de Bragance an der Stad krut eng Fra hiren Handy am Nomëtteg geklaut. D'Fra hat op Facebook mat engem Onbekannten ausgemaach, fir him hiren Handy ze verkafen. Et huet sech awer erausgestallt, datt déi Persoun et net sou éierlech gemengt huet. Den Täter huet sech mam Smartphone ouni ze bezuelen dervu gemaach.



Da gouf och nach op verschiddene Plazen agebrach. Zu Esch haten d'Déif et op e Bistrot an der Rue de la Fontaine ofgesinn. An der Stad gouf an der Rue Ludwig van Beethoven an en Appartement agebrach an an der Avenue Marie Thérèse an eng Seniorewunneng agebrach.