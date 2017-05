Frankräich läit op der 14. an Däitschland op der 20. Plaz. Dat weist eng international Etüde iwwer d'medezinesch Betreiung vu Chercheuren op der University of Washington zu Seattle, déi 167 vun 195 Länner ënnersicht hunn.



Fir d'Etüde hunn d'Fuerscher net just de komplette System ënnersicht, mä sech op den Taux vu Leit konzentréiert, déi duerch bestëmmte Krankheete gestuerwe sinn, dorënner Tuberkulos, Tetanus a veschidde Kriibs-Zorten.



Am Allgemengen hätt sech d'Gesondheetsversuergung an den allermeeschte Länner op der Welt tëscht 1990 an 2015 vill verbessert. Ma d'Etüde géing och weisen, dass a villen Länner nach e groussen Ophuelbedarf ass, sou d'Chercheuren.



© thelancet.com