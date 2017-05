© Domingos Oliveira

De sougenannten ‘Nationaler Widerstand Zweibrücken‘, e riets-radikale Groupement aus dem Saarland, hat um Donneschdeg annoncéiert, datt si hei e Samschdeg hir Solidaritéit mam Horst Mahler wéilten ausdrécken. Dësen 81 Joer alen Neonazi, deen am Joer 2009 an Däitschland wéinst Opruff zum Haass an dem Niéieren vum Holocaust zu 10 Joer Prisong veruerteelt gi war, gouf rezent an Ungarn verhaft, nodeems hien en Deel vun där Strof net méi ugetratt hat.

Vun der Escher Gemeng krut RTL um Donneschdeg gesot, dass si zwar eng Demande vu Säiten vun den Däitschen kritt hätt, fir déi Aktioun däerfen duerchzeféieren, et allerdéngs keng gréng Luucht aus der Escher Märei géif ginn. Geschwat gëtt vu Sécherheets-Bedenken an dass de Sujet vun der Manif an hiren Aen inkompatibel wier mat de Prinzipien vun der nationaler Verfassung.



Hei e Bild vun der Facebook-Säit vun den Neonazien.





D'Vera Spautz



Autorisation pour la manifestation „Marionetten legen unser Volk in Ketten: Freiheit für Horst Mahler!“ refuséeEsch-sur-Alzette, jeudi 18 mai 2017. La Ville d’Esch-sur-Alzette tient à préciser que contrairement à ce qui a été relaté dans certains médias, aucune autorisation n’a été émise pour la manifestation intitulée „Marionetten legen unser Volk in Ketten: Freiheit für Horst Mahler!“.En effet, une demande d’autorisation pour une manifestation qui devrait se tenir notamment sur la voie publique devant le Centre de musiques amplifiées Rockhal sis 5, avenue du Rock’n’Roll à Esch-sur-Alzette en date du 20 mai 2017, a été adressée à l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette par courrier électronique.Pour des raisons évidentes de sécurité et de maintien de l’ordre public, la Ville d’Esch-sur-Alzette s’est vue dans l’obligation de refuser la tenue de ladite manifestation sur l’ensemble du territoire eschois.Au-delà de son obligation de garantir la sécurité et le maintien de l’ordre public, la Ville d’Esch-sur-Alzette, membre de la Coalition internationale des villes contre le racisme de l’UNESCO, tient à souligner que le sujet de la dite manifestation est absolument incompatible avec les principes de la Constitution du Grand-Duché du Luxembourg et les valeurs de la société luxembourgeoise dans son ensemble.