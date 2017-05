En hallef Joerhonnert laang gëtt ewell schonn am Lycée Michel Lucius Schoul gehalen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Multikulti-Fest fir 50 Joer Michel Lucius (20.05.2017) En hallef Joerhonnert laang gëtt ewell schonn am Lycée Michel Lucius Schoul gehalen.

Hien ass ee vu 16 Jonken, déi vun iwwerall op der Welt hei kommen, an op emol iergendwéi hei am Land gelant sinn...wat se gemeinsam hunn ass hiren Alter: 16 Joer op d'mannst, vläicht e bësse méi.2015 huet den Hamid seng Heemecht Afghanistan verlooss, d'Franséisch, wat hien bis elo an dëser spezieller Klass vum Michel Lucius geléiert huet, léisst sech weisen...