Do ass een Auto op der Sortie Waasserbëlleg vun der Strooss ofkomm.Den Auto ass ënner anerem an e Bam gerannt, iert en dunn duerch e Camion, deen op der Säit geparkt war, un d'Stoe koum.Eng Persoun gouf dobäi blesséiert.Den 112 mellt een Accident an der Nuecht op e Sonndeg géint 3.15 an der. Op der grousser Kräizung tëscht der Neipuertsgaass an dem Boulevard Prince Henri an der Stad sinn 2 Autoen aneneegerannt. Et gouf ee Blesséierten.