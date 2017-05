Am Tramsschapp um Lampertsbierg ass um Sonndeg den Nationalkongress vun der DP.

An engem gutt gefëllte Sall huet virop d'Nationalpresidentin Corinne Cahen op dës Legislaturperiod zeréckgekuckt, an dobäi eng Zort Resumé vum Etat de la Nation vum Premier gemaach.





Vun der Steierreform, der Landwirtschaft, der Educatioun, der Kannerentféierung oder der Reform vum Congé parental, goufe lauter Sujeten ervirgehuewen, wou en DP-Minister d'Soen huet.

D'Corinne Cahen huet sech awer och kloer géint zwou LSAP-Iddien distanzéiert. Nämlech engersäits dem Kierze vun der legaler Aarbechtszäit, wou d'DP sech awer méi Flexibilitéit wënscht. An zweetens och der Expropriatioun vun Terrainen, sou wéi et den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry nach viru Kuerzem an d'Spill bruecht hat. Fir d'DP wier dat keng Optioun.

Mat Häerz a Séil - mat deem Slogan geet d'DP am Hierscht an d'Gemengewahlen.

Et géif keng Partei am Land ginn, wou dat Leitmotiv esou gutt géif passen wéi d'Demokratesch Partei, sot de Generalsekretär Marc Ruppert.

Den Ament stellt d'DP uechtert d'Land 16 Buergermeeschteren an 181 Memberen an de Gemengeréit.