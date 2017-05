Een Onbekannten huet um Samschdeg de Mëtteg tëscht 12 a 15.30 Auer versicht, a verschidden Zëmmer an engem Altersheem zu Esch op der Leier anzebriechen.

Bei engem Zëmmer hat den Onéierleche Gléck a koum eran. Do konnt en eng Partie Wäertobjete klauen a sech, ouni gesinn ze ginn, duerch d'Bascht maachen.Zusinn an der Nuecht op e Sonndeg zwee ugestréckte Vëloen aus der Garage vun engem Appartementshaus geklaut ginn.

Agebrach gouf iwwregens och géint 3 Auer an der Nuecht op e Sonndeg an engem Restaurant an der Rue St Vincent zu Esch.

Donieft mellt d'Police nach weider Abréch zu Péiteng an op engem verloossee Bauerenhaff.