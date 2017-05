D’Kandidate vun der CSV Stengefort fir d’Gemengewahlen 2017:

Jean-Marie Wirth (52), Hoen, Infirmier gradué, Buergermeeschter a Spëtzekandidat;

Claudio Cerqueira (40), Klengbetten, Infirmier cadre am CHL;

Déborah Della Penna (30), Hoen, Assistante sociale;

Annemie Elsen (47), Stengefort, Éducatrice;

Gritty Feiereisen-Goebel (56), Stengefort, Chef de service bei der CNS;

Anne Houllard (70), Klengbetten, Éducatrice, Schäffin;

Bénédicte Janne (51), Hoen, Veterinär, Gemengeconseillère;

Georges Kneip (36), Stengefort, Diplom-Informatiker am CTIE;

Tom Matarrese (50), Klengbetten, Beamten am Service d'économie rurale, Gemengeconseiller;

Fernando Ribeiro (48), Hoen, Attaché de gouvernement am MEN;

Georges Zeimet (51), Klengbetten, Employé am SNJ, Gemengeconseiller