Feierlechen Ofschloss vun der Oktave um Sonndeg mat der Schlussprëssessioun an der Stad

Mat derbäi, nieft dem Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich a sengem Virgänger Fernand Franck, nationalen an internationale Kierchevertrieder, Politiker a Memberen vun der groussherzoglecher Famill. Am Ganze si 47 Gruppen bei der Prëssessioun matgaang.





Mat 60.000 Leit sinn dëst Joer dem Bistum no sou vill Leit bei d'Muttergottes gepilgert wéi déi Joren virdrun. E groussen Zoulaf also trotz mouvementéierten Zäiten. Effektiv hätt ee wëllen ënnert dem Motto "Avance au large"d'Streidereien hannert sech loossen a bei d'Leit goen, seet den Octavepriedeger vun dësem Joer Tom Kerger. Déi institutionell Saachen wieren an de leschte 14 Deeg e bësschen ausgeblent gewiescht.