Eng einfach a séier Léisung kënnen do d'Formulairë sinn. D'CNS bitt déi direkt op hirem Internetsite un.





CNS (31. Deel)/Reportage Pierre Jans



Bei der Gesondheetskeess ënnerscheet een zwou Zorte vu Formulairen. Et ginn déi interaktiv: dës kann een direkt um Site ausfëllen, fir zum Beispill e Certificat bei der CNS ze bestellen oder Kontakt opzehuelen.Da ginn et nach Formulairen am PDF-Format, déi ee sech einfach erofluede kann: den Assuré oder den Dokter fëllt deen aus. A schéckt en da mat der Post oder an enger Email bei d'CNS.Generell Kontaktformulairë gi bei der CNS, vu Fall zu Fall ganz ënnerschiddlech, weiderverschafft. Méi einfach wär et do bei deenen aneren Online-Formulairen. Déi kommen ouni Ëmweeër am zoustännege Service un. Dat gëllt och fir d' Vakanze-Formulairen. Bis d'Summervakanz ass et jo net méi esou laang. A wann d' Demande dann accordéiert gouf, da kann een och berouegt an d' Vakanz fueren.

