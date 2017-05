Am Lokale mellt den 112 3 Accidenter mat all Kéiers engem Blesséierten.

Um Sonndeg am Nomëtteg

Tëscht Nacher a Kautebaach ass um Sonndeg an der Mëttesstonn e Motocyclist gefall. Zu Ettelbréck krute sech an Baaschtenecherstrooss zwee Autoen um 15 Auer ze paken an tëscht Noutem a Béiwen ass géint 16.15 Auer nach e weidere Motorradsfuerer gefall a gouf blesséiert.