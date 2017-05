Kuerz no 3 Auer an der Nuecht op e Sonndeg war um Boulevard Prince Henri een Automobilist mat sengem Gefier an ee Policeauto gerannt.

© RTL-Archiv

D'Beamte stounge grad bei der rouder Luucht, wéi ee Smart hinnen hannendra gerannt ass. Wéi am Policebulletin steet, goufen d'Beamte blesséiert a mat enger Ambulanz an d'Spidol gefouert.Dee schëllege Chauffer war staark alkoholiséiert. Hie krut eng Bluttprouf geholl.Wéi et heescht, hätt de Mann sech därmoossen dernieft beholl, dass hie matgeholl gouf an den Arrest a krut säi Führerschäin ofgeholl.