Eng Patrull hat déi Fra an der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg géint 3 Auer an engem Snack begéint, wou se sech ganz aggressiv verhalen huet. D'Beamten hu probéiert d'Situatioun ze berouegen... mä dat ass no hanne lass gaangen. D'Fra huet dunn eng aner Persoun an d'Gesiicht geschloen, an huet mam Fouss ausgeholl fir engem Polizist tëscht d'Been ze rennen. Si hat awer schlecht geziilt an huet "just" d'Schinnebeen getraff.De Beamte blouf näischt anescht iwwreg wéi hir Handschellen unzeleeën. Dat huet déi jonk Rebellin awer net dovun ofgehalen monter mat de Féiss an d'Dier vum Policeauto ze rennen an op d'Polizisten ze späizen. Och um Büro ass et sou weider gaangen a si huet geflucht a weider ronderëm sech gespaut.Si gouf agespaart fir sech ze berouegen a gouf wéinst Rebellioun protokolléiert.