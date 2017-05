© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg

D'Zil wier, fir an de 46 Proporzgemengen eng Lëscht ze hunn. An 38 Gemenge sinn d'Lëschten elo scho prett.



De Moment ass d'CSV bei 486 Kandidaten vu 600, déi am Oktober untrieden. 56% vun de Kandidaten trieden eng éischte Kéier fir d'CSV un, an 39 vun den aktuelle Kandidaten hunn net déi Lëtzebuerger, oder d'Duebel Nationalitéit.

Ënnert de Kandidaten si 15 CSV-Deputéiert, woubäi den CSV-President all d'Mandatairen opgeruff hat, sech bei de Wahlen opzesetzen.

Et bereet ee sech awer och inhaltlech op d'Wahle vir. De Laurent Zeimet ënnersträicht, datt et senger Partei wichteg wier, fir an der Gemengepolitik mat de Leit a Kontakt ze kommen an hinnen d'Méiglechkeet ze ginn, hir Iddien an de Programm mat anzebréngen. Een Outil heifir ass d'Matmaach-Box.

Wou u sech jiddereen, egal wou en am Land, a wéi enger Gemeng wunnt, ka matmaachen, sech un enger ganz kuerzer Ëmfro sech ka bedeelegen. Et si 5 Froen, déi do ee ka beäntwerten, déi proposéiert sinn. Natierlech wéi eng Sujete sinn iech besonnesch wichteg an der Gemeng. Do proposéiere mer mol verschidden Alternativen: de Verkéier, d'Seniorebetreiung, d'Educatioun, Fräizäitprogramm, bezuelbare Wunnraum, Moderniséierung vun den Infrastrukturen, d'Ëmweltpolitik, an natierlech kann een och dee Sujet bäifügen, deen engem selwer vläicht nach méi wichteg ass.

Donieft huet d'Partei och e Flyer ausgeschafft fir den Net-Lëtzebuerger Matbierger a Matbiergerinne matzedeelen, wat d'Konditioune sinn, fir datt si sech kënnen op de Wahllëschten aschreiwen. An och fir d'Bréifwahl soll an e puer Wochen eng Campagne vun der CSV lancéiert ginn.