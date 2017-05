© Archivfoto

De Motocyclist hat ze vill gedronk an huet sech mat Leit ugeluecht, déi him u sech hëllefe wollten. D'Police huet en mat op de Büro geholl fir en ze berouegen.



Um Méindeg de Moie gouf et dann nach zwee Accidenter am Beruffstrafic. Zu Käerjeng sinn an der Lëtzebuergerstrooss en Auto an e Motorrad anenee gerannt. Eng Persoun gouf blesséiert. Um Riesenhaff ass en Auto an e Potto gerannt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.