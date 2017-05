© Archivfoto

Do gëtt z.B. den Aarmutsrisiko vun de Monoparentaux an de Chômeure genannt.

Mam Mindestloun wier een zu Lëtzebuerg ze no un der Aarmut. A ville Statistike wier Lëtzebuerg am EU Verglach bei wäitem kee Musterschüler.

De Jean-Claude Reding, President vun der Chambre des Salariés resuméiert: Wann ech elo dat wëll kucken, da soen ech, dass mer 2017 eigentlech festgestallt hunn, dass mer eng liicht Verbesserung vun der Situatioun vun de Lëtzebuergeschen Haushalter hunn... wat d'Inegalitéit vun de Revenuen ugeet, wat d'Pauvretéit a wat de Chômage ugeet. Mä dat muss een ëmmer an eng Zäitschinn setzen, an et muss ee jo och kucken, ass dat just elo eng liicht Verbesserung a wéi war et virun der Kris... a wéi war et méi wäit zréck gekuckt. An do ass et nach ëmmer esou, dass mer nach ëmmer historesch eigentlech an enger schlechter Situatioun stinn. Wou ee sech dann och kann d'Fro stellen, ob mer net am gaange sinn eng Rëtsch vu Punkten, dass en déi sech verhäerden, dass déi struktureller Natur ginn. Ob jidde Fall gëtt eng keng Ursaach, déi Tendenz déi mer elo säit 2 Joer kennen ze benotze fir elo an dem politesche Plang Stellstand ze maachen.

De Jean-Claude Reding vun der CSL





Géint déi ze vill Iwwerstonne misst gekämpft ginn, sou nach den Jean-Claude Reding an nei Initiative fir eng besser Gesondheet op der Aarbecht goufe gefuerdert.