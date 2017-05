Ronn 13 Méint nom Lancement vun "Amber Alert Luxembourg", dem nationale Warnsystem fir Mannerjäreger, déi vermësst oder verschwonne sinn, gouf e Méindeg am spéide Moie bei der Police eng Collaboratioun mat Facebook ugekënnegt.Deemno gëtt et vun elo un déi weider Méiglechkeet, fir iwwert dat soziaalt Netzwierk no sou Kanner ze sichen; Lëtzebuerg ass iwwregens eréischt dat 12. Land weltwäit, dat heibäi matmécht.Der Staatssekretärin am Ministère fir bannenzeg Sécherheet, Francine Closener, no leeft dat konkret sou of: "Wann esou eng Alerte géif declenchéiert ginn, da kënnt dat automatesch an d'Timeline vu sämtleche Facebook-Useren hei zu Lëtzebuerg."Facebook hätt zu Lëtzebuerg 300.000 Abonnenten, dat hätt also direkt e groussen Impakt an de grand public bräicht ee jo an esou engem Moment.Bis elo gouf nach keng "Amber Alerte" zu Lëtzebuerg ausgeléist, dat wier déi gutt Nouvelle, mat et wier berouegend ze wëssen, datt ee bannt kierzter Zäit ganz vill Leit kéint erreechen.Am Fall vum Verschwannen oder Vermësse vun engem Jugendleche ginn an Zukunft also automatesch Informatiounen iwwer Facebook un de grand public, wéi z.B. eng Foto vum Mineur.