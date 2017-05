Dat ass de Montant an dovun ofgesinn gëtt et eng handvoll Critèren, déi eng Organisatioun erfëlle muss, fir vum Staat als Klimapartner unerkannt ze ginn.

Dat sot d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg um Méindeg op enger Pressekonferenz. Et geet also drëm, de Klimasschutz, deen zu Paräis decidéiert gi war, konkret finanziell ze ënnerfidderen.

Hei e puer vun de Critèren: D'Aktivitéit soll eppes mat Klimaschutz ze dinn hunn, entweder Reduktioun vun Emissiounen oder Upassung un d'Auswierkunge vum Klimawandel oder nach Projeten am Beräich vun enger nohalteger Bësch-Gestioun. Lëtzebuerg wëll méi Gelder fir d'Upassung ausginn. A ville Regiounen op der Welt géingen d'Wüste weidergoen, d'Drénkwaasser knapp ginn an d'Produktioun vu Liewensmëttel a Gefor ass.

Nieft de positive Critère giff et och negativer ginn, wëll soen: kee Geld geet an de Nucléaire oder an enorm Projeten, déi d'Landschaft verschandelen oder an d'Kuel-Industrie.

D'Carole Dieschbourg huet drun erënnert, datt Lëtzebuerg tëschent 2014 an 2020 120 Milliounen Euro an de Klimaschutz pompelt