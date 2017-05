Eng EU-Direktiv hat schonn 2009 festgeluecht, dass déi entspriechend Kontrakter EU-wäit mussen ausgeschriwwe ginn, deemools sinn d'Kontrakter awer séier nach eng Kéier fir 10 Joer festgeluecht ginn, esou dass d'Direktiv hei am Land eréischt vun 2019 u gräift.



Eng Rei virun allem méi kleng Busbetriber hei am Land mussen also an Zukunft ëm hir Existenz fäerten, eng Rei Avantagë wäerten se vis-à-vis vun der auslännescher Konkurrenz awer halen, erkläert de Jean-Marie Halsdorf, hien ass an der zoustänneger Chamberkommissioun fir de Sujet responsabel. Eis Betriber hunn dann de Virdeel, datt se eng méi bëlleg Offer kënne maachen, well se hei op der Plaz sinn, sou den Deputéierten. Si hunn Erfahrungswäerter iwwer d'Gewunnechte vun de Leit. Si hunn d'Material schonn. D'Flexibilitéit fält ewech, d'Rigeur an d'Transparenz kommen amplaz.





De Jean-Marie Halsdorf



D'Gemenge kéinten an Zukunft opgefuerdert ginn, fir finanziell um Fonctionnement vum RGTR bäizedroen, sot nach de Jean-Marie Halsdorf.