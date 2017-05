Les épreuves écrites des examens de fin d’études de l’enseignement secondaire et secondaire technique commencent le mercredi 24 mai 2017.



Les calendriers détaillés des différentes épreuves par formation sont téléchargeables sur le site du ministère: http://www.men.public.lu/fr/secondaire/examens-fin-etudes/index.html



Au total, 3.444 candidats, dont 1.959 jeunes femmes (56,9%) et 1.485 jeunes hommes (43,1%), sont inscrits à la session d’été 2017.



Les inscriptions aux différents examens de fin d’études se répartissent comme suit: examen de fin d’études secondaires: 1.698 élèves (920 jeunes femmes et 778 jeunes hommes);

examen de fin d’études secondaires techniques: 1.709 élèves (1.020 jeunes femmes et 689 jeunes hommes);

examen de la formation du technicien: 12 élèves (6 jeunes femmes et 6 jeunes hommes);

25 élèves des cours du soir (13 jeunes femmes et 12 jeunes hommes) se présentent aux différents examens de fin d’études. Les épreuves écrites, orales ou pratiques sont évaluées par 1.244 membres de 180 commissions d’examen.