Politmonitor (1): Rep. Claudia Kollwelter



D'Regierung gewënnt u Vertrauen an dach ass nach vill Sputt no uewen, wann ee bedenkt, datt ee Véierel vun de Leit iwwerhaapt kenger vun all de Lëtzebuerger Parteie vertraut.Dat ass eng Erkenntnis aus dem neiste Politmonitor vun TNS-Ilres am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort.

D'Oppositioun ass mat 48% stabel bliwwen par Rapport zum leschte Politmonitor am Januar. D'Regierung gewënnt 4% a klëmmt op 49%."Am Abrëll 2014 louch d'Regierung fir d'lescht virun der Oppositioun", betount den Tommy Klein vun TNS Ilres: Symbolesch wier dee Réckstand opgeholl ginn, dee säit dem Referendum, also bei der Editioun vum Politmonitor aus dem Juni 2015, bestanen huet. Elo hätt een eng Patt-Situatioun, d'Leit hätte genee esou vill Vertrauen an d'Regierung wéi an d'Oppositioun - als Instanzen!Engersäits ass d'Regierung an engem positiven Opwand, d'Oppositioun bleift stabil op hirem Vertrauen, ma et dierft een net vergiessen, datt eng knapp Halschent seet, si hätt kee Vertrauen an déi eenzel Instanzen, weder an d'Regierung nach an d'Oppositioun, seet den Tommy Klein.Déi eenzel Parteien dann ënnert d'Lupp geholl: Do stécht virun allem eng vun den Oppositiounsparteien ervir. D'CSV kënnt op 56%, verléiert am Verglach zum Januar zwar am Total 3%, ma kënnt op ganzer 17% vollt Vertraue vun de Wieler.Wann d'Befroten dann eng Partei hu missen nennen, där se am meeschte vertrauen, hu 36% d'CSV uginn. Domat leien déi Chrëschtlech-Sozial knapp viru Blo-Rout-Gréng, déi zesummegerechent op 33% kommen: D'Vertrauenskapital vun der CSV wier nach immens héich, esou den Tommy Klein, déi 3 Regierungsparteie kënnen do net esou nozéien, wéi d'Regierung als Instanz. An nach ëmmer seet ee vu 4 Wieler, datt en iwwerhaapt kenger Partei vertraut, wann e gefrot gëtt, wéi enger Partei en am meeschte vertraut.An dach schätzen d'Wieler d'allgemeng Stëmmung zu Lëtzebuerg als positiv an. 88% schwätze vun enger gudder ekonomescher Situatioun am Land an och déi perséinlech Situatioun, op finanziellem a materiellem Niveau gëtt extrem positiv ageschat. Zanter dem leschte Joer ass de Chiffer vu 86% konstant bliwwen.Fir de jéngste Politmonitor goufen 1.020 Leit mat Lëtzebuerger Nationalitéit an iwwer 18 Joer befrot. D'Ëmfro gouf tëscht dem 8. a 15. Mee 2017 gemaach.En Dënschdeg kucke mer dann, wéi déi verschidde Politiker a Punkto Sympathie a Kompetenz bei de Wieler ukommen.