Geriicht/Reportage Eric Ewald



An där 1. Affär goung et ëm Hetzen, am Dezember 2015 an am Januar 2016 op Facebook, géint ë.a. Flüchtlingen, an an där zweeter ëm Kommentaren, am Dezember 2016 an och op Facebook, am Zesummenhank mat engem Video.

An dëser zweeter Affär ware 4 Männer, wouvun een net ugetrueden ass, an eng Fra vun tëscht 45 a 70 Joer ugeklot; si haten op der Facebook-Säit «Ech hu mäi Lëtzebuerg gär» e Video kommentéiert, an deem Männer eng Fra ugräifen, wuel an engem arabesche Land. Dem zoustännege Policeenquêteur no gouf an de Kommentaren ë.a. dovu geschwat, dat wär eng “dreckeg Rass”, “Dreckspak” oder “Drecksbazillen”; fir 3 vun den Ugeklote wären domat, wéi si an de Verhéier soten, awer just d’Männer gemengt gewiescht. Och elo goung vu Roserei géintiwwer deenen“Typen” oder “Kärele” Rieds an dovun, dass d’Kommentaren aus där Roserei eraus geschriwwe goufen. An den Ae vum Me Marc Lentz, Affekot vun der beschëllegter Fra, wär där hir Ausso net als Opruff zum Haass ze verstoen, well net eng Natioun oder e Grupp viséiert gewiescht wär, mä d’Männer an deem Video. Dogéint huet d’Vertriederin vum Parquet ervirgehuewen, dass wuel d’Wuert Araber net fale géif, dofir awer d’Wuert Rass, wouduerch géif pauschaliséiert ginn. Dofir sollten de Mann, deen net op d’Geriicht koum, an deen, deen och an där anerer Affär dru war, zu 6 Méint Prisong veruerteelt ginn an déi 3 aner zu enger Geldstrof oder enger anerer Mesure.

An där 1. Affär da goung et ëm verbal Attacke géintiwwer Flüchtlingen zu Calais an zu Köln; am Mäerz war en 1. Uerteel dozou ausgesat ginn. Den Enquêteur vun der Police sot, de Mann hätt sech am Verhéier net un de Kontext vun deem Engen erënnere kënnen, wougéint dat Anert däitlech gewiescht wär. De Mann, dee schonn eng ähnlech Affär hat, hätt och gesot kritt, Facebook sinn ze loossen; déi lescht Zäit wär hien dann och net méi opgefall. Den Ugekloten huet doropshin erkläert, just nach heiansdo Remarke bäizesetzen an dass hien dat, wat hien dunn an enger éischter Roserei geschriwwen hat, hätt kënnen anescht formuléieren. D’Vertriederin vum Parquet huet gemengt, dass de Mann, well hien en Ënnerscheed tëscht Lëtzebuerger an Auslänner gemaach hätt a fir d’zweet viru Geriicht wär, zu 6 Méint Prisong an eventuell zu enger Geldstrof sollt condamnéiert ginn.

Béid Uerteeler ginn den 22. Juni gesprach.