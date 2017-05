Politmonitor (2): Rep. Claudia Kollwelter



Mat 83% bleift dea Punkto Sympathie a Kompetenz de beléiftste Politiker am Land. Dat geet aus dem neiste Politmonitor vun TNS Ilres, deen am Optrag vun RTL a vum Lëtzebuerger Wort gemaach gouf, ervir. 33 Punkte leien tëscht dem Ausseminister an der Nummer 10 am Ranking, dem Carole Dieschbourg.Ofgesinn vum Premier Xavier Bettel, deen 3 Punkten bäileet, dem Jean Asselborn an dem François Bausch, déi stabel bleiwen, stinn déi aner Politiker méi schlecht do wéi nach am Januar ...

Ausnam ass do awer och nach de Chamberpresident, deen erëm ënnert den 32 Politiker ass, deenen hir Sympathie a Kompetenz evaluéiert goufen, a prompt op déi 2. Plaz kënnt.D'Nummer 3 da mat enger cumuléierter Moyenne vu Sympathie a Kompetenz mat 70% ass de Premier. Just hannendrun d'Stater BuergermeeschteschWann ee sech d'Bewäertung vun all de Regierungsmemberen ukuckt, fält allerdéngs op, datt bei der DP de Xavier Bettel deen aus der Partei ass, dee wäit erausstécht ..."Seng Kollege vun der DP ginn alleguer net esou gutt bewäert", seet den TNS-Ilres-Direkter Luc Biever. "Dat heescht, mir fannen déi alleguer éischter am ënneschte Quadrant erëm, wat Sympathie a Kompetenz ubelaangt. Deen Eenzegen, deen och nach als kompetent duergestallt gëtt, dat ass de Pierre Gramegna, deen awer elo net onbedéngt déi allerbeschte Sympathie-Wäerter huet."An der Mëtt vun den Top 10 figuréiert de, deen am Verglach zum Januar 6 Punkte manner an der Moyenne vu Sympathie a Kompetenz huet. Wat domat ze di kéint hunn, datt den CSV-Politiker am Januar nach méi an de Käpp vun de Leit war, wëll en am Oktober zum Spëtzekandidat vu senger Partei gewielt ginn ass.Och d'(10) hat am Januar nach e bessere Score an ass vun 58 op 50% gefall, direkt hannert de Felix Braz (9). Zejoert hat d'Ëmweltministesch eng gutt Figur op der COP21 gemaach, an der Lescht war et awer méi roueg ëm déi gréng Politikerin ginn.Nieft den zwee rouden Highscorer Asselborn an Di Bartolomeo läit deop der 6. an denop der 8. Plaz. Do dertëscht dann déi zweet CSV-Politikerinop der 7.Am Detail gouf dann analyséiert, wéi déi eenzel Politiker bei de verschiddenen Alterskategorien ukommen, an do fält virun allem beim CSV-Spëtzekandidat eppes ferm op: "Wa mer déi selwecht Analys kucken a mir kucken eis déi eenzel Alterskategorië vun de Wieler un, gesi mer, datt bei deenen zwou jonke Kategorien, also de Wieler tëscht 18 a 34 Joer, effektiv d'Bewäertung vum Claude Wiseler net esou héich ass", sou den TNS-Ilres-Direkter Luc Biever. Seng Konklusioun: De Claude Wiseler huet bei de Jonke Problemer an der Sympathie an an der Kompetenz.Eng éischte Kéier gouf am Sondage och gefrot, wéi bekannt déi eenzel Politiker bei de Wieler sinn. Global iwwer d'Wielerschaft gekuckt, sinn d'Scorë relativ héich. Déi éischt 10 beweege sech alleguer tëscht 95 an 99 Prozent. Soubal een dann awer an d'Kategorie vun de Jonken geet, also deenen tëscht 18 a 24 Joer, verléiere munch Politiker un Notorietéit. Den Héichschoulminister Marc Hansen zum Beispill ass nëmme bei 64% vun de Jonke bekannt.Fir de jéngste Politmonitor goufen 1.020 Leit mat Lëtzebuerger Nationalitéit an iwwer 18 Joer befrot. D'Ëmfro gouf tëscht dem 8. a 15. Mee 2017 gemaach.