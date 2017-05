Den Norbert Lammert - dee jo bei de Wahlen an Däitschland am September net méi untriede wäert- gouf vu sengem Homolog a Frënd Mars Di Bartolomeo empfaang.

Am Mëttelpunkt vun der Visite stoung dee gemeinsamen Engagement fir d'Zukunft vun Europa. Mat natierlech Themen wéi dem Brexit , di franséisch Wahlen an d'Flüchtlingskris, de Lëtzebuerger Chamberpresident huet den Norbert Lammert als iwwerzeegten an iwwerzeegenden Europäer gewierdegt.