4 Brigangen haten an der Stad e Buttek iwwerfall, 2 waren zu Berlin gepëtzt ginn an an 1. Instanz hu héije Strofe veruerteelt ginn - an an Appell gaangen.

Wéinst dem Iwwerfall, am Mäerz 2013, op eng Luxus-Bijouterie an der Stad goufen am Februar zwee Männer um Stater Geriicht zu allkéiers 15 Joer Prisong veruerteelt, wat méi war wéi déi vum Parquet gefuerdert Prisongsstrof vun 12 Joer! Direkt no deem Uerteel haten d'Affekote vun de Condamnéierten ugekënnegt, an Appell ze goen.E Méindeg war den zweete Prozess, ma fir déi zwee Männer kéint sech de Wee op d'Cour d'appel net gelount hunn.Fir d'Vertriederin vum Parquet général wär d'Strof aus 1. Instanz nämlech ze confirméieren, well et genuch Elementer dofir géif ginn, dass déi zwee Ugeklote bei deem Iwwerfall dobäi waren.Virun eppes méi wéi 4 Joer waren an der Mëttesstonn 39 Aueren am Wäert vun net grad 460.000 € fortkomm. Dofir haten déi op d'mannst 4 Brigangen eng Ausstellungsfënster futti geschloen; si haten donieft eng Waff bei sech, mat där si 3 Employéen, eng Cliente an e Sécherheetsbeamte menacéiert haten. 8 Méint nom Iwwerfall waren déi zwee Männer zu Berlin festgeholl ginn.Eng Bedeelegung um Iwwerfall hu si déi ganz Zäit bestridden, och nees e Méindeg. Deen ee Beschëllegten huet wuel nach emol erkläert, zu Lëtzebuerg gewiescht ze sinn; mam Iwwerfall hätt hien awer näischt ze dinn, obwuel hien dofir vun enger Persoun ugeschwat gi wär. Géint de Mann schwätzen allerdéngs DNA-Spuren, déi op Saache fonnt gi waren, déi beim Iwwerfall benotzt goufen, wéi z.B. eng Perréck. Vum zweeten Ugeklote war dogéint keng DNA fonnt ginn; dee Mann wär awer e puer Deeg virum Iwwerfall als potenzielle Client an d'Bijouterie komm.Fir den Affekot vum zweete Beschëllegte misst deen op Grond vun Zweiwele fräigesprach ginn. D'Biller vun enger Iwwerwaachungskamera géifen net kloer weisen, dass säi Mandant dee Client war, sou de Me Stroesser. Den neien Affekot vum 1. Ugekloten dann huet widderholl, dass säi Mandant näischt mat dëser Affär ze dinn hätt; dem Me Roland Michel no hätt dee Mann och fir ee Fait zu Lëtzebuerg méi eng héich Strof kritt wéi fir 6 sou Faiten an Däitschland!An den Ae vun der Vertriederin vum Parquet général hätt dëse Beschëllegten awer z.B. de Repérage gemaach a géifen d'DNA-Spuren eng kloer Sprooch schwätzen. Well keng Circonstance atténuante fir déi zwee virléich, sollt d'Strof aus 1. Instanz, spréch zweemol 15 Joer, confirméiert ginn.